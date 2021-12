Business news: Africa, presidente Capo Verde chiede accesso universale ai vaccini per mitigare l'impatto di Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Capo Verde, José Maria Neves, si è unito alla comunità di sviluppo nel chiedere un accesso universale urgente al vaccino come modo per mitigare l'impatto della variante Omicron e di altre varianti del Covid-19. Inaugurando ieri i lavori della Conferenza economica africana 2021, in corso nel Paese lusofono, Neves ha detto ai partecipanti che, sebbene il mondo potrebbe dover convivere con il Covid-19 per alcuni anni, "dobbiamo agire per produrre il nostro vaccino e i nostri farmaci per affrontare questa e altre pandemie a venire. Dobbiamo trovare meccanismi innovativi per finanziare e gestire lo sviluppo sostenibile, altrimenti deluderemo i giovani africani", ha aggiunto. “La lotta alla pandemia di Covid-19, oltre ad essere interna a ciascun Paese, è allo stesso tempo una lotta globale, che richiede soluzioni collaborative globali. Tutti vincono se i Paesi meno sviluppati hanno le condizioni necessarie per superare questa grave crisi sanitaria, economica e sociale e per fare leva sul loro sviluppo sostenibile", ha aggiunto Neves. In un videomessaggio, la vicesegretaria generale delle Nazioni Unite, Amina Mohammed, ha affermato che la disuguaglianza sui vaccini potrebbe costare miliardi di dollari ai Paesi africani. "L'Africa non può riprendersi dalla pandemia da sola, abbiamo bisogno di solidarietà globale", ha affermato. La 16ma edizione della Conferenza economica africana - che riunisce annualmente leader africani, attori dello sviluppo, settore privato e accademici - si svolge in un formato ibrido nella città di Sal, a Capo Verde, e online. (Res)