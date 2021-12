Business news: Costa d'Avorio, siglato accordo da 4 milioni di dollari per progetto transfrontaliero finanziato dall'Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ** Il governo ivoriano e le Nazioni Unite hanno siglato un accordo per un finanziamento di 4 milioni di dollari destinato ad un progetto di sicurezza transfrontaliera tra Costa d'Avorio e Burkina Faso. Lo riporta l'agenzia "Ecofin", secondo cui il progetto sarà pilotato congiuntamente dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp) e dal Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) e mira a promuovere un ambiente di pace, sicurezza e coesione sociale nelle aree di confine. "Di fronte alle dinamiche in evoluzione dei conflitti legati alla crisi nel Sahel, questa iniziativa mirerà a supportare i due governi nel rafforzare la resilienza delle popolazioni delle aree di confine tra questi due Paesi", ha spiegato il coordinatore residente delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio, Philippe Poinsot. (Res)