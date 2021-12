Business news: India, Pil cresciuto dell’8,4 per cento nel secondo trimestre fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo dell’India è cresciuto dell’8,4 per cento nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2021-22 (luglio-settembre), secondo le ultime stime ufficiali pubblicate dall’Ufficio nazionale di statistica (Nso). Nello stesso trimestre dell’esercizio precedente il Pil si era contratto del 7,4 per cento. Alla base della proiezione ci sono le stime preliminari della produzione agricola della stagione Kharif (colture monsoniche) e della produzione zootecnica, l’indice della produzione industriale, i conti pubblici e le prestazioni di alcuni settori chiave come i trasporti, le banche e le assicurazioni. La pubblicazione delle stime del Pil per il terzo trimestre (ottobre-dicembre) è fissata al 28 febbraio 2021. (Inn)