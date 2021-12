Business news: Cina, tasso di crescita economica all'8,1 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita economica della Cina raggiungerà l'8,1 per cento nel corso del 2021, per poi subire un rallentamento al 5,1 per cento nel 2022 e nel 2023. Sono le previsioni riportate nell'ultimo rapporto compilato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), che ha valutato i fattori di espansione e contrazione del mercato cinese per l'anno in corso. Nel primo semestre, la forte crescita dell'economia nazionale è stata sostenuta da robusti investimenti e dalle forti esportazioni estere, tendenza arrestatasi nella seconda metà dell'anno a seguito della crisi che ha interessato due comparti chiave del Paese, ovvero quello immobiliare e quello energetico. Nel terzo trimestre, in particolare, la produzione industriale è rallentata a causa dell'attuazione di rigide politiche ambientali e delle interruzioni di corrente, che hanno interessato oltre 20 province. Le rigorose norme per contenere gli investimenti immobiliari, inoltre, hanno ristretto le condizioni di liquidità per le società immobiliari provocando un decremento della produttività. Nel complesso i consumi si sono mantenuti stabili, sperimentando un nuovo slancio soprattutto grazie alle vendite online. (Cip)