Business news: India, Ocse prevede crescita Pil del 9,4 per cento nell’anno fiscale 2021-22

- Il prodotto interno lordo dell’India dovrebbe crescere del 9,4 per cento nell’anno fiscale 2021-22, iniziato ad aprile. La crescita dovrebbe poi rallentare all’8,1 per cento nell’esercizio successivo e al 5,5 per cento nel 2023-24. Lo prevede l’ultimo “Economic Outlook” dell’Ocse, l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. La ripresa sta prendendo slancio, dopo la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus, con l’avanzare della vaccinazione. L’inflazione è in linea con l’obiettivo della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, e l’afflusso di capitali è robusto. Il principale rischio è rappresentato dall’emergere di una nuova variante. Inoltre, a medio termine restano incertezze sulle prospettive occupazionali e reddituali e la crescita rimarrà disomogenea. Per l’Ocse il mix di politiche macroeconomiche è “ben equilibrato” e, nonostante la pandemia, sono andate avanti importanti riforme strutturali, tra cui la liberalizzazione del lavoro, delle assicurazioni e dei porti. Le priorità dovrebbero essere l’attuazione della nuova normativa, una strategia di bilancio credibile e un quadro istituzionale coordinato per la transizione energetica. (Inn)