Business news: Cina, Kaisa non riuscirà a posticipare scadenza obbligazione a giugno 2023

- È improbabile che gli obbligazionisti del colosso cinese Kaisa, leader nel settore immobiliare, concedano alla società una proroga sul pagamento di una cedola da 400 milioni di dollari in scadenza il 7 dicembre prossimo. Lo afferma la piattaforma "Channel News Asia", citando l'opinione degli esperti. Lo scorso 25 novembre, Kaisa aveva proposto lo scambio dell'obbligazione con nuovi bond in scadenza il 6 giugno 2023, allo stesso tasso d'interesse. La sostituzione, tuttavia, è vincolata all'approvazione del 95 per cento degli obbligazionisti del colosso di Shenzhen, che non sembrano intenzionati a concederla. Allo stato attuale, infatti, almeno un gruppo di creditori avrebbe rifiutato l'offerta, secondo quanto si legge in una lettera inviata al consiglio d'amministrazione di Kaisa dal consulente finanziario della società. (Cip)