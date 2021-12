Business news: Oman lancia 13 progetti con investimenti per 9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultanato dell'Oman ha sviluppato un piano strategico globale per diversificare le fonti di reddito e attrarre investimenti nell'ambito della "Vision 2040", che mira ad espandere i progetti energetici, inclusi petrolio e gas. In questo contesto, l’Autorità per gli investimenti ha annunciato l'avvio di 13 progetti attraverso le sue compagnie, in coincidenza con le celebrazioni del 51esimo anniversario della Giornata nazionale, con investimenti stimati in 3,5 miliardi di riyal omaniti (circa 9,09 miliardi di dollari). I progetti sono distribuiti in una vasta gamma di settori, primi fra tutti energia, logistica, sicurezza alimentare, produzione, estrazione mineraria, servizi sanitari e turismo. (Res)