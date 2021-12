Business news: Osce, Turchia al secondo posto per crescita economica nel terzo quadrimestre del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è il secondo Paese per crescita economica nel terzo quadrimestre del 2021, tra gli Stati membri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), dietro solo al Cile. É quanto emerso dal rapporto dell’Osce in riferimento al terzo trimestre del 2021. La Turchia, infatti, ha registrato una crescita del Prodotto interno lordo (Pil) del 7,4 per cento, preceduta dal Cile (17,3 per cento) e seguita dal Regno Unito (6,6 per cento), l’Ungheria (6,1 per cento) e la Lituania (6 per cento). L’area Osce invece ha registrato un tasso di crescita del 4,7 per cento, in netto calo rispetto al quadrimestre precedente, quando la crescita era al 19,6 per cento. (Tua)