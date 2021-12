Business news: Tunisia, ricavi dall’esportazione di prodotti ittici raggiungono 151 milioni di euro a fine ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia le esportazioni di prodotti ittici sono state oltre 24,6 mila tonnellate, per un valore di 495,5 milioni di dinari (oltre 151 milioni di euro) a fine ottobre 2021. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa ufficiale “Tap”, secondo la quale le esportazioni di prodotti ittici sono state 16,8 mila tonnellate, per un valore di 396 milioni di dinari (oltre 121 milioni di euro), nello stesso periodo del 2020. Sulla base degli ultimi dati, le esportazioni di prodotti ittici sono cresciute durante i primi dieci mesi del 2021 del 31,8 per cento e il tasso di copertura delle importazioni tramite esportazioni nel settore ha raggiunto il 185,5 per cento a fine ottobre 2021, rispetto al 184,8 per cento nello stesso periodo del 2020. Tale copertura ha consentito di realizzare ricavi in valuta estera con un saldo positivo di 228,9 milioni di dinari (circa 69 milioni di euro), rispetto a 181,88 milioni di dinari (oltre 55 milioni di euro) dello stesso periodo del 2020. Le esportazioni tunisine di prodotti ittici sono state distribuite in 53 destinazioni, di cui i primi dieci Paesi hanno rappresentato l'89,2 per cento del valore delle esportazioni totali, guidati dall'Italia con il 34 per cento, seguita dalla Spagna con il 26 per cento e dal Giappone con l'11 per cento. Per quanto riguarda le importazioni di prodotti ittici, a fine ottobre 2021, ammontavano a 53.252 tonnellate, con un valore di 266,6 milioni di dinari (81 milioni di euro), rispetto alle 47.822 tonnellate, con un valore di 214,2 milioni di dinari (oltre 65 milioni di euro) dello stesso periodo del 2020. (Tut)