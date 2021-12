Business news: Marocco, compagnia elettrica firma accordo con britannica Sound Energy per acquisto gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio nazionale per l'energia elettrica e l'acqua potabile del Marocco (Onee) ha firmato un accordo con la compagnia britannica Sound Energy per la vendita e l'acquisto di gas naturale del giacimento di Tendrara, per un periodo di dieci anni. Lo rende noto il portale informativo “Medias 24”. In base al nuovo accordo, i partner si sono impegnati, con riserva, a produrre, elaborare e consegnare il gas del giacimento di Tendrara, secondo le specifiche richieste da Onee, al gasdotto Maghreb-Europa, che attraversa il Marocco e arriva Spagna. Il contratto stabilisce un volume di 350 milioni di metri cubi di gas naturale all'anno per un periodo di dieci anni. (Mar)