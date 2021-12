Business news: Arabia Saudita, sviluppo giacimento gas di Jafurah “essenziale” per Vision 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inizio dei lavori per lo sviluppo del giacimento di gas non convenzionale di Jafurah, nella Provincia orientale dell’Arabia Saudita, rappresenta un elemento “essenziale” per il raggiungimento degli obiettivi del piano di riforme Vision 2030. È quanto emerge dalla riunione del Consiglio dei ministri dell’Arabia Saudita presieduta da re Salman avvenuta lo scorso primo dicembre. Secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa “Spa”, il gabinetto di governo ha ribadito inoltre la necessità di continuare a sostenere il settore energetico e il suo ruolo cruciale per gli obiettivi di sviluppo e diversificazione dell’economia, rafforzando la posizione dell’Arabia Saudita come leader nel mercato globale dell'energia. Il Consiglio dei ministri ha inoltre ribadito la necessità di portare avanti il suo impegno nella protezione dell'ambiente e nella sostenibilità economica. Ieri la compagnia energetica saudita Aramco ha annunciato l'inizio dello sviluppo del vasto giacimento di gas non convenzionale di Jafurah, il più grande giacimento di gas non associato nel regno dell'Arabia Saudita. Aramco ha assegnato contratti per un valore di 10 miliardi di dollari, con spese in conto capitale a Jafurah che dovrebbero raggiungere i 68 miliardi di dollari nei primi 10 anni di sviluppo. (Res)