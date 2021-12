Business news: presidente Far Eastern Group contesta indipendenza Taiwan dopo sanzioni dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso taiwanese Far Eastern Group “si è sempre opposto all’indipendenza dell’Isola”, riconosce l’esistenza di una sola Cina e auspica “il mantenimento dello status quo tra le due sponde dello Stretto”. È quanto dichiarato alla stampa dal presidente della compagnia, Xu Xudong, dopo che il governo cinese ha sanzionato diverse filiali della società operative in Cina. Secondo Xu, le industrie di Taiwan dovrebbero “essere ragionevoli” quando operano nel mercato continentale e "non dovrebbero lasciare che l'ideologia prenda il sopravvento". Xu ritiene inoltre “preoccupante” la crescente opposizione di Taipei a Pechino e auspica che “la saggezza dei leader” possa garantire la pace tra le due sponde dello Stretto di Taiwan. (Cip)