Business news: Kazakhstan, Air Astana considera offerta pubblica iniziale il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea del Kazakhstan Air Astana sta considerando l’idea di presentare un’offerta pubblica iniziale (Ipo) il prossimo anno. Lo riferisce l’emittente statunitense “Bloomberg” citando quattro fonti a conoscenza del dossier. La società avrebbe già preso contatti con le banche, ma i colloqui sarebbero ancora alla fase iniziale e sarebbero resi particolarmente complicati dagli effetti sul settore della pandemia di Covid-19. Air Astana è per il 51 per cento di proprietà di Samruk-Kazyna, il fondo sovrano dello Stato kazakho, mentre il rimanente 49 per cento delle quote azionarie fanno capo alla società della difesa britannica Bae Systems. L’Ipo di Air Astana s’inserirebbe nel quadro del tentativo del governo kazakho di privatizzare alcune delle maggiori imprese statali con l’obiettivo di attrarre investimenti e stabilire un hub finanziario internazionale nella capitale. L’ultima azienda pubblica a quotarsi è stata nel 2008 Kazatomprom, il più grande produttore al mondo di uranio. (Res)