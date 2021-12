Business news: ambasciatore d'Italia in Cina, cucina importante volano per promuovere l'agroalimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agroalimentare è stato uno dei settori trainanti della crescita delle esportazioni verso la Cina degli ultimi anni. Lo ha dichiarato l'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, in chiusura della sesta edizione della Settimana della cucina italiana nel Mondo, iniziativa volta a valorizzare all'estero la cucina italiana di qualità e a promuovere i prodotti del nostro comparto agroalimentare e tenuta in Cina dal 22 al 28 novembre. "La comunità imprenditoriale italiana del settore della ristorazione - si legge in un comunicato diramato dall'ambasciata - ha partecipato anche quest'anno con entusiasmo, lanciando una serie di promozioni e organizzando numerosi eventi dedicati. Oltre ai menù speciali e ai piatti ad hoc proposti per l'occasione dai ristoranti locali, la Settimana della cucina ha visto a Pechino la collaborazione della nota catena di supermercati Jenny Lou's e dell'applicazione di food delivery Sherpa. L'evento di promozione dell'agroalimentare italiano si è concluso nella capitale cinese con una cena di gala ospitata dall'ambasciatore Ferrari nella Residenza d'Italia, cui hanno partecipato quasi cento tra i principali esponenti del mondo politico e imprenditoriale cinese". (Cip)