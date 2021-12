Business news: Didi annuncia ritiro dalla Borsa di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Didi, il colosso cinese dei trasporti privati, ha avviato la rimozione del suo titolo dalla Borsa di New York in vista di una nuova quotazione a Hong Kong. Lo comunica la compagnia sul social media Weibo, precisando che il ritiro a soli cinque mesi dal debutto nel mercato azionario Usa giunge a seguito di “un’attenta valutazione”. In una dichiarazione separata rilasciata in inglese, Didi ha affermato di voler convertire le azioni depositarie statunitensi (Adss) della Borsa di New York “in azioni liberamente negoziabili” su un'altra borsa. La questione, prosegue la nota, sarà discussa con gli azionisti “in un momento appropriato in futuro” e, nel frattempo, la compagnia “perseguirà una quotazione delle sue azioni di classe A nel consiglio principale della Borsa di Hong Kong.” Pur non avendo precisato le ragioni alla base del delisting, diversi analisti e operatori del mercato attribuiscono l’iniziativa alle pressioni esercitate da Pechino sulla compagnia. Lo scorso due luglio, l’Amministrazione cinese per il cyberspazio (Cac) aveva infatti aperto una revisione della sicurezza informatica della società, due giorni dopo la sua offerta pubblica iniziale (Ipo) da 4,4 miliardi di dollari. Secondo un’indiscrezione diffusa dai media internazionali la scorsa settimana, i regolatori cinesi avevano chiesto direttamente ai dirigenti di Didi di elaborare un piano di delisting dalle borse statunitensi, a causa delle preoccupazioni per la fuga di dati sensibili. (Cip)