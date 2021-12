Covid: Occhiuto, dal 6 dicembre obbligo mascherina all’aperto in Calabria e "zona arancione" per Isola di Capo Rizzuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I contagi "continuano a salire, e con loro una conseguente pressione sulla rete ospedaliera. Ci avviciniamo a grandi passi ai giorni di festa, e le nostre città saranno piene di calabresi, dapprima impegnati negli acquisti pre-natalizi, e subito dopo intenti a festeggiare il Natale e il Capodanno. Si moltiplicheranno, insomma, le occasioni di assembramenti, e il virus purtroppo in uno scenario di questo tipo potrebbe diffondersi con ancora più facilità. Per tutti questi motivi, entro stasera firmerò un’ordinanza con la quale dispongo, da lunedì 6 dicembre, l’obbligo per tutta la popolazione over12 di indossare la mascherina, anche all’aperto, su tutto il territorio regionale". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. "Una misura - spiega - che ritengo necessaria, per tentare di arginare i contagi. Renderemo disponibili le scorte di macherine contenute nei magazzini della Regione per i Comuni che ne avessero necessità". (segue) (Com)