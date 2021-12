Energia: Egitto, aumenta prezzo bombole di gas sul mercato interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio e delle Risorse minerarie dell’Egitto ha iniziato a partire da oggi a imporre un aumento dei prezzi delle bombole di gas butano. Secondo quanto si legge in una del ministero gli aumenti sono di 5 sterline (0,32 dollari) per una bombola ad uso domestico e di 10 sterline (0,64 dollari) per bombole di uso commerciale. I prezzi delle bombole domestiche sono passati da 65 a 70 sterline (da 4,14 dollari a 4, 46 dollari), mentre i prezzi delle bombole per impiego commerciale sono aumentati passati da 130 a 140 sterline (da 8,27 a 8,91 dollari). Una fonte ufficiale citata dal quotidiano egiziano “Egypt Indipendent” ha affermato che l'aumento giunge dopo l’ondata di rialzi dei prezzi dei prodotti petroliferi a livello globale, osservando che il volume del sussidio diretto alla produzione di bombole di butano è elevato. Il costo di produzione di una bombola di gas per uso domestico è di circa 130 sterline, mentre il prezzo di vendita, contando i nuovi aumenti, è di 70 sterline. I consumi di gas butano hanno registrato negli ultimi mesi un calo, con l'intensificarsi dell’estensione della rete domestica di gas naturale. L’Egitto importa circa il 50 per cento del suo consumo interno di gas butano. Come indicato lo scorso 2 dicembre dal ministro del Petrolio egiziano, Tarel el Molla, l'Egitto esporta gas naturale a piena capacità, pari a circa 1,6 miliardi di piedi cubi al giorno, da due stazioni di liquefazione del gas, mentre cerca di beneficiare dell'aumento dei prezzi internazionali. El Molla ha sottolineato che la produzione egiziana di gas naturale è stabile e attualmente oscilla tra i 6,5 e i 7 miliardi di piedi cubi al giorno.(Cae)