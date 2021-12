Business news: ambasciatore d'Italia in Cina all'Energy Transition, condivisione brune pratiche essenziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Pechino, Luca Ferrari, ha partecipato al "2021 Energy Transition and Technological Innovation Forum", organizzato dal ministero del Commercio cinese, dal China Council for International Investment Promotion e dall'Energy Industry Cooperation Working Committee. Lo riferisce un comunicato dell'ambasciata. L'evento ha visto la presenza di istituzioni, imprenditori ed esponenti del mondo accademico nazionali e stranieri, per una riflessione sui sentieri percorribili per conseguire la transizione energetica in Cina, dopo la Cop26 di Glasgow. "L'Italia ha svolto quest'anno un ruolo importante nella promozione della transizione energetica nell'ambito della presidenza del G20 e della copresidenza della Cop26, e continua a farlo sul piano multilaterale e con una politica energetica nazionale fortemente orientata alle rinnovabili", ha commentato l'ambasciatore Ferrari. La condivisione delle buone prassi è essenziale per la ricerca di soluzioni efficaci di transizione energetica", ha concluso l'ambasciatore, segnalando che anche l'esperienza dell'Italia si può rivelare preziosa nel percorso di riforma energetica e ambientale in corso in Cina. (Com)