Regno Unito: Omicron, da martedì test pcr da 48 ore per viaggiatori in entrata

- A partire da martedì, il Regno Unito aumenterà i controlli ai viaggiatori in entrata per cercare di fronteggiare il nuovo allarme sanitario dettato dalla variante Omicron del nuovo coronavirus. Lo ha detto il segretario della Salute Sajid Javid spiegando che verrà chiesto a tutti l'esito negativo di una prova Pcr effettuata 48 ore prima della richiesta di ingresso. Al tempo stesso, da lunedì Londra includerà anche la Nigeria nella lista dei Paesi la cui provenienza obbliga i viaggiatori a un isolamento in hotel per almeno dieci giorni. (Rel)