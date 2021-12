Business news: Cina, due città di confine sospendono importazioni attraverso ferrovie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due città di confine della Repubblica popolare cinese hanno sospeso le importazioni su rotaia di alcune merci, nel tentativo di minimizzare i rischi di trasmissione del Covid-19. Lo riferisce il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", precisando che la città nordorientale di Suifenhe, al confine con la Russia, ha bloccato le importazioni di carbone a dispetto della crisi energetica nazionale. L'iniziativa segue quella intrapresa nella città di Erenhot, al confine con la Mongolia, e dalle città nordorientali di Huichun e Dongning, che hanno sospeso le importazioni di vino, latte, cioccolata e altri prodotti già da metà novembre. Per il momento, i governi locali non hanno annunciato la data di revoca delle limitazioni. Nelle ultime settimane Pechino ha tenuto una posizione di "tolleranza zero" contro il Covid-19 e non ha lesinato sforzi per contenerne la diffusione. Intere città sono state sigillate, i viaggi interprovinciali sono stati sospesi e diversi funzionari sono stati sanzionati per la gestione, ritenuta inadeguata, dell'epidemia. A oggi, le autorità sanitarie nazionali hanno diagnosticato complessivamente 98.711 caso di positività, mentre il bilancio dei decessi rimane invariato da mesi a 4.636. (Cip)