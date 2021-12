Business news: India, capacità installata da fonti non fossili arrivata a 40 per cento del totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha raggiunto a novembre una capacità installata di energia da fonti non fossili del 40 per cento del totale. Lo rende noto un comunicato del ministero dell’Energia nuova e rinnovabile. Il 40 per cento era l’obiettivo che il Paese si era dato per il 2030, dichiarandolo nella Cop21, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi nel 2015. La quota raggiunta, esattamente del 40,1 per cento, corrisponde a 156,83 gigawatt, su un totale di 390,8, e comprende 150,05 gigawatt di energia rinnovabile e 6,78 di energia nucleare. Nella recente Cop26, che si è tenuta a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre, Nuova Delhi si è impegnata a raggiungere 500 gigawatt di capacità installata da fonti non fossili entro il 2030. (Inn)