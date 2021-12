Business news: Xi inaugura ferrovia transfrontaliera Cina-Laos, focus su partenariato bilaterale e sviluppo Bri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha incontrato oggi in videoconferenza l'omologo del Laos, Thongloun Sisoulith, con cui ha inaugurato la ferrovia transfrontaliera che collega la città cinese di Kunming con la capitale laotiana Vientiane. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", riportando alcuni passaggi del discorso di Xi. Il leader cinese ha giudicato positivamente i risultati conseguiti dal partenariato tra i due Paesi negli ultimi 60 anni, affermando che "l'adesione agli stessi ideali, la fiducia e la solidarietà reciproche" hanno permesso alla relazione di "resistere nonostante i cambiamenti nell'arena globale". Cina e Laos "si sono sostenute a vicenda nella buona e nella cattiva sorte", ha sottolineato Xi, annunciando l'intenzione di Pechino di continuare a lavorare per "migliorare la comunicazione strategica e promuovere lo sviluppo di qualità della Nuova via della seta (Bri)". (segue) (Cip)