Business news: ferrovia transfrontaliera Laos-Cina, premier laotiano sul treno del viaggio inaugurale

- Il primo ministro laotiano, Phankham Viphavanh, accompagnato dalla moglie, da diplomatici e rappresentanti di organizzazioni internazionali, è salito a bordo di un treno diretto da Vientiane a Vang Vieng subito dopo l’inaugurazione ufficiale della ferrovia Cina-Laos. La linea ferroviaria, che collega Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan, con Vientiane, la capitale laotiana, è stata inaugurata oggi con una cerimonia in videoconferenza alla quale hanno partecipato i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Thongloun Sisoulith. Inizialmente saranno operativi 18 treni al giorno, di cui 14 per le merci e quattro per passeggeri. La ferrovia è lunga poco più di mille chilometri. La sezione laotiana, da Vientiane a Boten con dieci stazioni intermedie (undici quelle cinesi), è lunga 417 chilometri e riduce notevolmente il tempo di percorrenza dalla capitale del Laos al confine con la Cina rispetto al trasporto su strada. Sulla linea possono transitare treni in grado di raggiungere una velocità di 160 chilometri all’ora. (Fim)