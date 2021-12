Business news: Arabia Saudita, investimenti esteri aumentati del 56 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli investimenti diretti esteri (Ide) in Arabia Saudita hanno raggiunto quota 1,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2021, in aumento del 56 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo ha dichiarato il ministero degli Investimenti saudita. Il Regno arabo ha spinto per aumentare gli Ide negli ultimi anni come parte del piano Vision 2030 per porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili. Il Paese del Golfo punta a 100 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri annuali entro il 2030: questo dovrebbe comportare una crescita economica del 150 per cento fino a quota 1.770 miliardi di dollari entro il 2030. Nella prima metà del 2021 - escludendo il leasing degli oleodotti di Saudi Aramco - gli Ide sono aumentati del 33 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020, al di sopra degli obiettivi per quest'anno nel suo complesso. Il mese scorso, durante l'annuale iniziativa di investimento per il futuro "Davos nel deserto" dell'Arabia Saudita, sono stati firmati diversi memorandum d'intesa ed è stato lanciato un fondo nazionale per le infrastrutture. Per attrarre più investitori, l'Arabia Saudita ha emesso una nuova legge decretando che le imprese straniere debbano stabilire le loro sedi regionali nel Paese entro la fine del 2023, o rischiano di perdere contratti governativi. Le autorità saudite hanno annunciato al forum sugli investimenti di aver concesso a 44 società internazionali le licenze per istituire sedi regionali nella capitale Riad. (Res)