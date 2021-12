Serbia: presidente Vucic, mi impegnerò per modificare legge su esproprio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic si è assunto l'impegno di provare a cambiare la nuova legge sull'esproprio, spiegando che la normativa proposta non è incostituzionale ma ha alcune punti negativi che possono essere migliorati. Parlando ad un gruppo di cittadini contrari all'investimento dell'azienda anglo-australiana Rio Tinto nella località di Gornje Nedeljice, un progetto a detta loro legato alla nuova legge sugli espropri, Vucic ha spiegato che la scadenza per la firma del documento è fissata al 10 dicembre. Vucic ha inoltre auspicato di poter concordare su questi cambiamenti con le persone dell'area interessata dall'investimento di Rio Tinto per una miniera di litio, altrimenti "torneremo alla vecchia legge" dal momento che i cambiamenti non sarebbero validi. "Non posso giocare con la Costituzione", sottolineato Vucic auspicando di poter rispondere alle richieste dei manifestanti. Riguardo all'investimento di Rio Tinto, il presidente serbo ha assicurato di aver cura della salute della popolazione locale.(Seb)