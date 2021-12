Business news: Maldive, Gruppo Scarapicchia si espande con un resort extralusso grazie a Sace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Scarapicchia, che gestisce strutture cinque stelle lusso nell’Oceano Indiano, ai Caraibi e nell’Africa orientale, conferma i propri piani di espansione alle Maldive con un secondo resort esteso su un’area di circa sette ettari. Lo riferisce un comunicato della società. L’operazione è stata realizzata grazie anche a un finanziamento erogato da un pool di banche. Nel dettaglio Sace è intervenuta a supporto del Gruppo Scarapicchia, attraverso il Gruppo Emerald, con un impegno assicurativo di 36 milioni di euro a copertura dei rischi politici per l’acquisizione e la successiva ristrutturazione di un complesso turistico-alberghiero già esistente. Si tratta del secondo resort del Gruppo sulle isole dell’arcipelago consolidando così la posizione nel mercato della luxury hospitalty. Il progetto prevede l’acquisizione e la successiva ristrutturazione di una struttura turistica nell’isola di Faarufushi, nell’atollo di Raa a circa 186 chilometri di distanza dalla capitale. Anche il nuovo complesso farà parte degli Emerald Resort e sarà affiliato alla prestigiosa catena Leading Hotels of the world (Lhw). Il Gruppo Scarapicchia è presente da oltre 40 anni nel settore turistico-alberghiero sia come tour operator sia per la gestione di due strutture in Italia e anche all’estero di cui tre a Zanzibar, due in Messico, una in Kenya e una alle Maldive. (Com)