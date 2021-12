Business news: Corea del Sud, colloqui con la Cina su rafforzamento catena di approvvigionamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo viceministro degli Esteri della Corea del Sud, Choi Jong-moon, ha intrattenuto colloqui virtuali con il viceministro del Commercio cinese, Ren Hongbin, necessari a dirimere questioni relative ai commerci e alla catena di approvvigionamento. Lo rende noto l'agenzia di stampa sudcoreana "Yonhap", precisando che uno dei temi affrontati ha riguardato la grave carenza di urea attualmente sperimentata dal Paese. In particolare, il funzionario di Seul ha chiesto alla controparte cinese di continuare le consultazioni per garantire la regolarità del commercio bilaterale, nonostante le incertezze nella catena di approvvigionamento globale. Il mese scorso, le restrizioni cinesi all'esportazione di urea, un fluido necessario a ridurre le emissioni inquinanti nelle auto diesel, hanno infatti provocato una vera e propria ondata di panico, risultata in un'esplosione dei prezzi e in una corsa forsennata agli acquisti. (segue) (Git)