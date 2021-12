Iran: dipartimento Stati Usa, Teheran sta aumentando riserve uranio per fare pressione sui colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti accusano l'Iran di aumentare le proprie riserve di uranio arricchito per fare pressioni sui colloqui in corso a Vienna sul rilancio dell’accordo sul nucleare. Lo ha dichiarato in un briefing con i giornalisti un alto funzionario del dipartimento di Stato organizzato al termine del settimo round di colloqui che ha preso il via lo scorso 29 novembre a Vienna. "Mercoledì, nel pieno dei negoziati, si è saputo dei piani dell'Iran di raddoppiare la capacità di arricchimento del 20 per cento dell'uranio nell'impianto di Fordow", ha osservato il diplomatico che ha definito i tentativi dell'Iran di accelerare il suo programma nucleare "particolarmente provocatori". "Sono convinto che gli iraniani pensino di poter accumulare grandi riserve di uranio arricchito e creare più centrifughe e quindi ottenere più concessioni. Tali tattiche di negoziazione non funzioneranno", ha affermato. Il portavoce del Dipartimento di Stato ha avvertito che il proseguimento dei negoziati e le persistenti speranze di una soluzione diplomatica al problema non significano che gli Stati Uniti non siano in grado di aumentare la pressione sull'Iran. Tuttavia, il portavoce ha osservato che Washington non ha ancora preso la decisione di chiudere la porta alle discussioni che sono riprese il 29 novembre, augurandosi che Teheran torni presto al tavolo dei negoziati "pronta a negoziare seriamente".(Nys)