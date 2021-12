Turchia: servizi sicurezza, sventato attentato contro presidente Erdogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di intelligence della Turchia avrebbero sventato un attentato al presidente Recei Tayyip Erdogan. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Milliyet", una squadra del servizio di sicurezza ha intercettato e neutralizzato un ordigno collocato sotto un'automobile della polizia che accompagnava il capo dello Stato impegnato in una visita nella città meridionale di Mardin. L'operazione, fanno sapere le autorità locali, è scattata in mattinata - prima che la visita di Erdogan iniziasse - ma è stata resa nota solo nel pomeriggio per "non creare allarme". Gli inquirenti sono al lavoro per verificare la presenza di impronte digitali sul dispositivo e visionare le immagini acquisite dalle telecamere di sicurezza nei pressi del parcheggio. (Res)