Israele-Emirati: prima conversazione telefonica tra presidente Erzog ed erede al trono Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per decenni Israele e Emirati Arabi Uniti non hanno avuto relazioni, ma tra il 2010 e il 2015 hanno avviato contatti informali avviando una cooperazione non ufficiale incentrata su contenimento dell’Iran e del suo programma nucleare iraniano. Nel 2015, Israele ha aperto una missione diplomatica ufficiale ad Abu Dhabi presso l' Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (Irena). Tuttavia è stato solo nell’agosto del 2020 che i due Paesi hanno annunciato l’avvio di un percorso di normalizzazione culminato con gli Accordi di Abramo firmati il 15 settembre del 2020, insieme al Bahrein, a Washington. Il 24 gennaio 2021 è stata aperta l'ambasciata ufficiale israeliana negli Emirati Arabi Uniti con Eitan Na'eh in qualità di ambasciatore e incaricato d'affari ad interim. Il 30 maggio 2021 gli Emirati hanno aperto ufficialmente la loro ambasciata a Tel Aviv inviando Mohamed Al Khaia in qualità di ambasciatore. (Res)