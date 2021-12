Legge Bilancio: Boccia (Pd), Partito democratico chiede più risorse a ceti più deboli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il dovere della politica, in una fase come questa, dovrebbe essere quello di sostenere azioni che diano di più a chi ha di meno a causa di disuguaglianze che si sono acuite ovunque. Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, parlando con i giornalisti nelle dichiarazioni per i Tg della sera. "Per la destra italiana e per Italia viva - prosegue - contano solo i più ricchi. Il Partito democratico insiste, invece, per concentrare più risorse per i ceti più deboli. Ci siamo battuti per la riduzione delle tasse sul lavoro e insisteremo fino alla fine del dibattito sulla legge di bilancio per un maggior sostegno ai ceti più deboli che passa anche dalla riduzione di tutti i rincari che finiscono nelle bollette. Le famiglie più bisognose e i ceti deboli non devono pagare un centesimo degli aumenti previsti. Il Partito Democratico insisterà nel dibattito parlamentare per stanziare più risorse di quanto fatto finora, i 300 milioni ulteriori stanziati oltre i due miliardi non sono secondo noi sufficienti. Riguardano tutti, ma noi abbiamo il dovere di aiutare i più deboli anche se per la destra non esistono e li ritengono dei fantasmi", conclude. (Com)