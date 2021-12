Austria: lunedì giuramento del nuovo governo guidato dal cancelliere Nehammer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo leader del Partito popolare austriaco (Ovp), nominato come cancelliere Karl Nechamer in sostituzione del dimissionario Alexander Schallenberg, presterà giuramento insieme alla sua squadra di governo lunedì 6 dicembre. Lo ha annunciato la presidenza austriaca, secondo cui la cerimonia di giuramento del nuovo governo avverrà lunedì alle 13 davanti al capo dello Stato Alexander van der Belen. Il partito Ovp ha nominato ieri sera Nehammer, fino ad ora ministro dell'Interno dell'Austria, proprio presidente e candidato cancelliere. La decisione fa seguito all'annuncio dato il 2 dicembre dall'ex capo del governo di Vienna e leader dell'Ovp, Sebastian Kurz, in merito alla rinuncia con effetto immediato a tutti gli incarichi politici. La scelta di Kurz deriva, a sua volta, dalle accuse di corruzione di cui è stato imputato. Poco dopo, il cancelliere austriaco Schallenberg ha rimesso il mandato, assunto l'11 ottobre scorso. Nehammer ha proposto che Schallenberg divenga ministro degli Esteri nel prossimo esecutivo, incarico già ricoperto dal 2019 alla nomina a cancelliere. (Res)