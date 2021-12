Milano: oggi pomeriggio 500 persone al corteo “no Draghi day”, poi sanzionati in 6 in piazza Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi pomeriggio, dalle ore 16, in piazza Sempione a Milano si è svolto un presidio “no green pass” preavvisato alla Questura al quale hanno partecipato circa cento persone. Poco prima delle ore 16, invece, dopo essersi radunate nei pressi di Palazzo Lombardia, quasi 500 persone hanno intrapreso un corteo regolarmente preavvisato, nell’ambito dell'iniziativa nazionale No Draghi Day indetta dai Cub, in direzione piazza Scala dove la manifestazione ha avuto termine verso le 17:30. Verso le ore 17, poi, la Polizia di Stato ha identificato in piazza Fontana 6 persone che sono state sanzionate per occupazione di aree urbane. Una settima persona, invece, è stata sanzionata in piazza Scala per il mancato utilizzo della mascherina. Dalle ore 18 il dispositivo predisposto dalla Questura ha cominciato ad individuare ed identificare manifestanti “no green pass” che, senza preavviso alcuno, tendevano a raccogliersi in piazza Duomo. Al momento, qualche decina di persone che intendevano avviare manifestazione o cortei è stata enucleata ed identificata permettendo, al momento, l'ordinaria fruizione della piazza da parte delle migliaia di persone che affollano il centro cittadino il sabato sera. (Com)