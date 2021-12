Med Forum: edizione 2021 rilancia su giovani e importanza multilateralismo nella regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Giovani, dialogo, partenariato, resilienza, multilateralismo: sono queste le parole chiave emerse dai Med Dialogues 2021 indicate dal ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo discorso conclusivo. Come affermato dal responsabile della Farnesina, l’edizione di quest’anno si è tenuta in formato ibrido, con ospiti in presenza e in collegamento da remoto, consentendo di raggiungere un’ampia platea di partecipanti e spettatori. Il programma dell’evento si articolato in oltre 40 sessioni e 9 fora nei quali sono intervenuti 180 ospiti tra rappresentanti istituzionali, politici, esperti, analisti, attivisti e giornalisti, mentre oltre 15.000 iscritti seguito da remoto da oltre 100 paesi. “Una partecipazione ampia e qualificata che conferma il ruolo dei Med Dialogues come hub di riflessione strategica sul Mediterraneo Allargato”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)