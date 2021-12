Med Forum: edizione 2021 rilancia su giovani e importanza multilateralismo nella regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Nel suo intervento conclusivo, Di Maio ha sottolineato che nel corso del 2021, l’Italia, come presidenza del G20 e partner del Regno Unito per la Cop26, ha promosso costantemente l’impegno internazionale sulle sfide con cui la regione del Medio Oriente e Nord Africa si confronta. “L’obiettivo che ci ha guidato in questa azione, che continueremo a perseguire, è la costruzione di un futuro incentrato sulle persone e sui loro diritti. Anche nel grande Mediterraneo allargato”, ha dichiarato Di Maio. Il responsabile della Farnesina ha sottolineato che la prima parola chiave emersa dai Med Dialogues 2021 è “giovani”. In merito il ministro ha citato lo Youth Forum che ha valorizzato l’energia e la creatività delle giovani generazioni. “Abbiamo visto competere più di 50 progetti di grande valore centrati sui temi ambientali. Ricordo la genialità innovativa dei due vincitori: la vernice ultrabianca, presentata da Polla Ibrahim Sktani, per ricoprire i tetti delle case irachene, aumentando l’isolamento termico e rifrangendo la luce solare; e la pelle ecologica di Selen Tavtin, un tessuto a zero impatto ambientale e a bassissimo costo. Colgo l’occasione per congratularmi con loro, ringraziandoli per la capacità di innovazione che hanno dimostrato. Tutta l’agenda multilaterale dell’Italia è stata punteggiata, in un anno molto intenso per la diplomazia internazionale, da appuntamenti dedicati ai giovani. Ho fortemente voluto che la loro partecipazione fosse tra i fili conduttori del nostro impegno per la ripresa globale”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)