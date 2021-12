Med Forum: edizione 2021 rilancia su giovani e importanza multilateralismo nella regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Altra parola chiave indicata da Di Maio è “dialogo”, divenuto essenziale soprattutto su un tema complesso come quello migratorio. “La diversità e la ricchezza delle culture identitarie e delle religioni dell’area Mena rappresentano infatti, come riaffermato nel quadro del panel presieduto ieri dalla viceministra Marina Sereni, un bene comune mediterraneo da coltivare e valorizzare attraverso il dialogo civile, politico, economico, sociale, culturale e interreligioso. Un dialogo essenziale anche su un tema complesso come quello migratorio. Papa Francesco, nel suo messaggio per l’apertura dei Med, ha ricordato come il dialogo interreligioso e interculturale sia un antidoto contro intolleranza, incitamento all’odio e estremismo violento e uno strumento di pace e sviluppo. Lo è tanto più a fronte della crescente polarizzazione e politicizzazione dell’identità religiosa che talvolta emerge in modo preoccupante nell’area Mena. Oltre che per sterilizzare queste estremizzazioni, la voce dei leader religiosi è fondamentale anche per sensibilizzare comunità e singoli sulle responsabilità di ciascuno rispetto alle sfide globali”, ha detto Di Maio. Per Di Maio, la settima edizione dei Med Dialogues ha confermato l’opportunità e l’urgenza di un “partenariato” efficace tra Unione Europea e vicinato sud. “Come ha affermato il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri nel suo saluto di apertura, l’Europa non può permettersi di considerare il Mediterraneo solo come una frontiera meridionale. Né possiamo guardare al Mediterraneo come un’area in cui si è condannati ad una mera gestione delle crisi. Per contrastare le cause profonde di povertà, flussi migratori, terrorismo, conflitti, dobbiamo stringere un patto di sviluppo tra Europa, Mediterraneo e Africa”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)