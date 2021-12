Med Forum: edizione 2021 rilancia su giovani e importanza multilateralismo nella regione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Ritengo di interpretare il pensiero di tutta la Farnesina, le informazioni e gli approfondimenti di Nova rappresentano uno strumento importante per gli addetti ai lavori" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La quarta parola chiave indicata dal ministro è stata “resilienza”. Infatti, secondo Di Maio, una società - anche nel Mediterraneo – “è resiliente quando poggia su istituzioni pubbliche efficienti, trasparenti e capaci di garantire servizi essenziali alla popolazione. La pandemia ha messo in luce l’esigenza di investire nel ‘buon governo’, rilanciando il percorso verso l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”. In questo contesto per il ministro è un paradosso che un mercato di 500 milioni di consumatori, 450 porti e terminal e che attira una fetta importante del turismo mondiale sia tra le aree meno integrate al mondo. “Con riguardo alle catene di approvvigionamento, il dibattito, presieduto stamani dal sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano, ha approfondito l’importanza dei processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica a beneficio dell’integrazione economica regionale. Sono temi su cui è urgente confrontarsi, se si considera che la sponda Sud del Mediterraneo è ancora oggi tra le aree meno integrate al mondo: su 100 scambi solo 1 avviene lungo la direttrice sud-sud”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)