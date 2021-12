Med Forum: edizione 2021 rilancia su giovani e importanza multilateralismo nella regione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La quinta e ultima parola chiave indicata da Di Maio è stata “multilateralismo”. Secondo il responsabile della Farnesina, nel Mediterraneo delle crisi e delle tensioni irrisolte, £le equazioni della pace e della stabilità non si risolvono tramite soluzioni unilaterali, tanto meno militari: servono piuttosto strategie politiche, fondate sull’ownership regionale e sorrette dalla comunità internazionale con coesione e determinazione”. Il ministro ha ricordato che le “riflessioni di questi giorni hanno acceso nuovamente l’attenzione sull’esigenza di un multilateralismo forte e efficace per la soluzione dei conflitti, ma anche sulla necessaria compatibilità tra le azioni condotte da formati ristretti di Stati e la più vasta legittimità internazionale assicurata dalle Nazioni Unite”. Secondo il ministro, ragionare, seppur in una prospettiva di lungo periodo, sulla costruzione di ordini subregionali inclusivi e multilaterali, ad esempio nel Golfo e nel Mediterraneo Orientale, significa sviluppare una responsabilità cooperativa, rifuggendo da conflittualità a vantaggio di una logica di reciproca fiducia e mutuo beneficio”, ha detto Di Maio. (segue) (Res)