Roma: oggi "No Draghi day", circa mille manifestanti in piazza contro politica governo (3)

- A sostenere la manifestazione di Usb, Cobas confederati e Cub confederati, anche Potere al popolo e rifondazione comunista che hanno sfilato con bandiere e striscioni. I temi della protesta sono stati il “No ai licenziamenti e alle privatizzazioni, Lotta per il salario e il reddito garantito, Cancellazione della Legge Fornero, Contrasto al carovita e ai diktat dell’Unione Europea, Rinnovi contrattuali e lotta alla precarietà per la piena occupazione, Forti investimenti per scuola, sanità, trasporti, previdenza pubblica e casa, contro le spese militari e le missioni all’estero, a favore di una necessaria spesa sociale, Per un fisco equo che aggredisca le rendite e riduca le disuguaglianze sociali”. (segue) (Rer)