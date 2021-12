Spagna: presidente Vox annuncia vertice leader conservatori a Madrid nel gennaio 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo vertice dei leader conservatori europei si terrà a Madrid nel gennaio prossimo. Lo ha annunciato su Twitter il presidente del partito di estrema destra spagnolo Vox, Santiago Abascal. "Torno in Spagna dopo il successo del vertice di Varsavia insieme ai primi ministri di Polonia e Ungheria e altri leader europei patriottici e conservatori. I leader riuniti hanno accettato il mio invito a tenere il prossimo vertice in Spagna a gennaio", ha spiegato Abascal. Durante il suo soggiorno a Varsavia, il leader di Vox si è incontrato con i primi ministri di Polonia e Ungheria, Mateusz Morawiecki e Víktor Orban. L'esponente di Vox ha trasmesso al premier polacco il suo "appoggio" di fronte "all'invasione migratoria e al ricatto dei burocrati progressisti di Bruxelles". Il vertice di Varsavia si è concluso con un impegno da parte di tutti i partecipanti a lavorare più strettamente insieme per porre fine all'idea "inquietante" di creare un'Europa governata "da élite globaliste" in quanto "solo le istituzioni sovrane degli stati hanno piena legittimità democratica" si legge in una dichiarazione congiunta. (Spm)