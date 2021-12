Bosnia: esponente serbo presidenza Dodik, la Russia non interferisce negli affari interni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia vuole salvare l'integrità territoriale della Bosnia Erzegovina e gli accordi di Dayton. Lo ha detto l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik, parlando dopo il suo rientro da Mosca dove ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin. Secondo Dodik, Putin ha concordato su "quasi tutte le materie" e non sostiene "nessun tipo di avventurismo" nei Balcani. Dodik ha spiegato di aver avuto un confronto di quasi un'ora con Putin, toccando anche i temi della cooperazione economica in particolare riguardo gli investimenti e la fornitura di gas oltre alla costruzione di un monastero serbo-russo. L'esponente serbo della presidenza bosniaca si è detto "impressionato" dalla conoscenza della situazione in Bosnia da parte di Putin. "Le questioni dovrebbero essere risolte dagli attori locali e non da qualcuno dall'esterno. La Russia non sta interferendo negli affari interni della Bosnia Erzegovina come altri stanno facendo", ha affermato Dodik.(Seb)