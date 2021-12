Med Forum: Di Maio, ritorno ad accordo nucleare iraniano potrebbe avere effetto benefico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Un ritorno al Piano d'azione congiunto globale, l’accordo sul programma nucleare iraniano noto con l’acronimo inglese di Jcopa, potrebbe avere un “effetto benefico sulla stabilizzazione della regione”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nell’intervento conclusivo dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. “Il panel sugli equilibri geopolitici e le prospettive dell’engagement statunitense nella regione Mena, presieduto dal ministro (della Difesa, Lorenzo) Guerini, così come quello sulle prospettive di creazione di un’architettura regionale di cooperazione nel Golfo, hanno offerto molti spunti d’interesse, ad esempio sull’effetto benefico che il ritorno al Jcpoa potrebbe avere sulla stabilizzazione della regione”, ha detto Di Maio. “Ragionare, seppur in una prospettiva di lungo periodo, sulla costruzione di ordini subregionali inclusivi e multilaterali - ad esempio nel Golfo e nel Mediterraneo Orientale - significa sviluppare una responsabilità cooperativa, rifuggendo da conflittualità a vantaggio di una logica di reciproca fiducia e mutuo beneficio”, ha concluso. (Res)