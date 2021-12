Milano: inaugurato l'Artigiano in Fiera, 1.800 espositori e 80 Paesi presenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaugurato oggi in Fiera Milano a Rho "Artigiano in Fiera", in programma fino al 12 dicembre. "L'Artigiano in Fiera corona un palinsesto di 30 fiere realizzate da settembre ad oggi, questa è la trentunesima". Lo sottolinea Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. "I padiglioni sono pieni di visitatori, ci sono 1.800 espositori, 80 Paesi, la gente ha tanta voglia di tornare in fiera e di farlo in sicurezza perchè abbiamo dimostrato che si può coniugare l'organizzare una fiera con la sicurezza" ha aggiunto Palermo". "Si tratta di una ripartenza incredibile che Fiera Milano è riuscita a supportare con grande capacità ed è forse la prima fiera che ha al suo interno tante fiere così numerose e importanti, davvero una grande iniziativa" ha spiegato il presidente della Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali. (Rem)