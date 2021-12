Med Forum: Massolo, edizione 2021 dice che processi non si gestiscono senza persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente di Fincantieri e dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, già Direttore del Dis

22 luglio 2021

- Il vero messaggio dell’edizione 2021 dei Med Dialogues è “che le nostre piazze contano e che non si possono più gestire i processi prescindendo dalle piazze e dalle persone”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Ispi, Giampiero Massolo, nel discorso conclusivo dei Med Dialogues, i dialoghi annuali lanciati nel 2015 con l’ambizioso obiettivo di andare al di là del caos e di proporre un’agenda positiva in un’area strategica per l’Italia come il Mediterraneo allargato. Nel suo intervento Massolo ha indicato cinque parole chiave: metodo, incertezza, limite, prospettiva, persone. Secondo il presidente dell’Ispit la parola “metodo” implica il lavorare insieme e il multilateralismo non può essere solo a livello di governi e Stati. “Poco avrebbero i governi senza lavorare con la società civile, le organizzazioni non governative, le singole personalità, senza lavorare con le grandi aziende”, ha aggiunto il presidente dell’Ispi, osservando che vi è quindi un “plurilateralismo che sale dal basso verso l’alto”. (segue) (Res)