Med Forum: Massolo, edizione 2021 dice che processi non si gestiscono senza persone (2)

- Massolo ha sottolineato che l‘incertezza, è stato tema il sentimento di questi tre giorni. “Io credo che qui vi sia un messaggio positivo. L’incertezza può essere anche uno stimolo”, ha sottolineato il presidente dell’Ispi, secondo cui è necessario tenere conto dell’incertezza per “per aguzzare l’ingegno” e per andare verso le risposte, ovvero “tenere conto del bisogno di superare l’incertezza”. La parola “limite” lascia intendere, secondo Massolo che “da soli non si può raggiungere molto”. Il presidente dell’Ispi ha commentato alcune delle assenze all’edizione 2021 dei Med Dialogues, osservato che alcune sono pesate più di altre e rappresentano “una opportunità mancata”. La quarta parola “prospettiva”, implica che vi è una “forte esigenza di un nuovo assetto che ad un tempo sia assetto di influenze, di poteri, non solo esclusivamente spettanti ai governi, ma diffusi ed estesi alle società civili”. A ciò si aggiunge anche “l’idea di un nuovo patto economico sociale del Mediterraneo allargato che ci sottragga alla diseguaglianze”. Infatti, per Massolo questa in questa fase dalle transizioni possono scaturire “aspetti ancora più diseguali” e “occorre fare leva su queste forze trasformative”. Infine, Massolo ha citato la parola “persone”, osservando che il vero messaggio dei Med 2021 è “che le nostre piazze contano e che non si possono più gestire i processi prescindendo dalle piazze e dalle persone”. (Res)