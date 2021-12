Russia-Usa: Cremlino, martedì sera videoconferenza tra Putin e Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin avrà un colloquio in videoconferenza con l'omologo statunitense Joe Biden nella serata di martedì 7 dicembre. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov. "I presidenti decideranno autonomamente", ha precisato Peskov in riferimento alla possibile durata dei colloqui. Secondo quanto emerso in precedenza la situazione di tensione ai confini dell'Ucraina dovrebbe essere uno dei temi centrali del colloquio tra Putin e Biden, che segue quello avuto nei giorni scorsi a Stoccolma tra il segretario di Stato Usa Antony Blinken ed il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. (Rum)