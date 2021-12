Cultura: inaugurata Più libri più liberi, Franceschini "guardiamo a futuro con fiducia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si è aperta oggi, alla Nuvola dell'Eur, la ventesima edizione della Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più libri più liberi, l'appuntamento culturale della Capitale dedicato esclusivamente all'editoria indipendente, promossa e organizzata dall'Associazione Italiana Editori (Aie). La manifestazione torna in presenza dopo un anno di stop a causa della pandemia e il pubblico, già dal primo giorno, ha manifestato il suo entusiasmo affollando le biglietterie sin dal mattino. All'inaugurazione ufficiale della Fiera hanno partecipato il Ministro della Cultura Dario Franceschini, il sottosegretario per l'Informazione e l'Editoria Giuseppe Moles, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-Up e Innovazione Paolo Orneli e la Sceicca Bodour Al Qasimi, presidente dell'Ipa - International Publisher Association. (segue) (Com)