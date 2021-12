Cultura: inaugurata Più libri più liberi, Franceschini "guardiamo a futuro con fiducia" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è un giorno di festa – ha dichiarato il ministro della Cultura Dario Franceschini –. Per molti anni abbiamo parlato di crisi del libro, di dati in calo rispetto agli altri paesi europei. Ora possiamo finalmente guardare al futuro con fiducia: registriamo una crescita significativa delle vendite e dei lettori. Sono risultati frutto di un lavoro comune tra i vari livelli istituzionali e le associazioni del variegato mondo dell'editoria, a cominciare dall'Aie. Lo Stato ha fatto la propria parte sostenendo il settore dei libri durante la pandemia con misure importanti, come l'introduzione dell'App18 o di due fondi emergenziali da 30 milioni di euro per le librerie. Come tutte le crisi, anche questa lascia qualcosa di positivo perché gli italiani si sono riavvicinati alla lettura". (segue) (Com)