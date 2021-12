Cultura: inaugurata Più libri più liberi, Franceschini "guardiamo a futuro con fiducia" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viva soddisfazione è stata espressa anche dal presidente dell'Associazione italiana editori Ricardo Franco-Levi: "Questo per noi è un giorno felice: siamo tornati qui alla Nuvola per i vent'anni di Più libri più liberi, una manifestazione straordinaria che segna il grande impegno dell'Associazione Italiana Editori (Aie) nei confronti della piccola e media editoria italiana – ha dichiarato il presidente di Aie Ricardo Franco Levi -. I numeri del mercato ci dicono che è un momento positivo per tutto il settore e per i medi e piccoli editori in particolare, che crescono più della media. Abbiamo dedicato questa edizione al tema della libertà e il mondo del libro si conferma, oggi come non mai, ricco, diverso, libero plurale". (segue) (Com)