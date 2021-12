Cultura: inaugurata Più libri più liberi, Franceschini "guardiamo a futuro con fiducia" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la presidente di Più libri più liberi Annamaria Malato, "questa è la fiera dell'Associazione italiana editori. L'Aie è la casa dei piccoli editori e per noi questa è una manifestazione fortemente identitaria, è il momento più importante dell'anno. È da questa rassegna che si comprende l'importanza del nostro comparto, lo sforzo che c'è dietro il lavoro della piccola editoria. Dai 484 stand e dalla qualità della nostra produzione, dagli oltre 500 incontri che danno davvero la misura di quanta ricerca, quanto impegno c'è nel lavoro dei piccoli editori. Lunga vita a Più libri più liberi". (Com)